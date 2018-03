De olho em 2018, Alckmin inicia aproximação com prefeitos

Em sua agenda de ‘nacionalização’ rumo a 2018, Geraldo Alckmin (PSDB) comandará nesta quarta-feira uma arena de debates sobre saúde pública em Brasília. O governador é convidado da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para palestrar sobre o tema “Diálogo federativo para garantir qualidade na saúde pública”.

A arena integra a programação da quarta edição do Encontro dos Municípios para o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), que reunirá mais 7.000 pessoas (sendo 300 prefeitos) até sexta no estádio Mané Garrincha.

O evento é simbólico para Alckmin, pois coincide com a posse de Jonas Donizette (PSB) na presidência da FNP. O prefeito de Campinas, que será aclamado pelos colegas também no período da manhã, é aliado de primeira linha do governador. Alckmin e Donizette estarão acompanhados do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que é médico, e do ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao