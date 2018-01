De casa, Temer sanciona Lei Orçamentária Anual

Do Palácio do Jaburu, onde repousa por recomendações médicas, o presidente Michel Temer, sancionou a Lei Orçamentária Anual (LOA). Temer está na residência oficial e se restabelece de uma infecção urinária por causa de cirurgia e tratamento na uretra. Ele passou a virada do ano em casa e, convidado, preferiu não ir à comemoração de rèveillon na casa de Rodrigo Maia, presidente da Câmara.

O texto da LOA aprovado pelo Congresso previa um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2018. Esse dado deve ser revisado no próximo relatório de avaliação bimestral do Ministério do Planejamento, já que o governo elevou de 2% para 3% a estimativa de expansão da economia no próximo ano.