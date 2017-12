O ex-socialista Danilo Fortes (CE) já está filiado ao Democratas e recebe, neste momento, as boas-vindas da bancada no grupo de Whatsapp da legenda. A comemoração da entrada no DEM será no dia 15 de dezembro, no Ceará. O deputado Heráclito Fortes (PI) também já assinou a ficha de filiação do DEM. Os ex-socialistas Teresa Cristina e Fabio Garcia se filiam em breve ao partido. (Naira Trindade)

