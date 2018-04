O diretor-geral da PF, Leandro Daiello, está reunido com o secretário-executivo do ministério da Agricultura, Eumar Novacki, no Ministério da Agricultura. O ministro Blairo Maggi tem criticado publicamente a Operação Carne Fraca, que investiga corrupção de agentes da pasta e apontou esquema de venda de carne ilegal.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao