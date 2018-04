A reunião reservada no Palácio do Planalto ontem para tratar da Carne Fraca começou com um bombardeio ao diretor-geral da PF, Leandro Daiello. O tom baixou depois de ele avisar que existem muitas interceptações telefônicas que ainda não vieram à tona e chance de delação.

