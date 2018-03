Coluna do Estadão

Uma das razões determinantes para a PF pedir o adiamento do encontro de Lula com Sérgio Moro é a informação da CUT de que vai levar 700 ônibus para Curitiba. O que dá 35 mil pessoas, maior do que o efetivo da PF.

O juiz Sérgio Moro acatou o pedido e adiou o depoimento do dia 3 para o dia 10 de maio.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao