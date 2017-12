Cúpula do PSDB tenta evitar prévias para escolher candidato ao Planalto

A cúpula do PSDB tentou convencer o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a desistir da pré candidatura à presidência da República. O objetivo é anunciar durante a convenção tucana que está acontecendo neste sábado, 8, em Brasília, o nome do governardor Geraldo Alckmin como candidato ao Planalto.

No encontro na noite de sexta feira, 7, entre Alckmin, Virgílio e o senador Tasso Jereissati em um gabinete do PSDB no Senado, Virgilio manteve a pré candidatura. “O ideal é ter debate e disputa, senão o partido fica igual aos outros e desaparece” disse Virgílio.