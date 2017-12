Cúpula do PMDB vai deixar base definir ministro do Turismo

A cúpula do PMDB não deve interferir na escolha do próximo ministro do Turismo, que ocupará a vaga deixada por Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). Alves pediu demissão por causa das denúncias contra ele no âmbito da Operação Lava Jato.

Atualmente Alagoas e Minas Gerais disputam a cadeira de ministro. O líder do partido na Câmara, Baleia Rossi, teve reunião com o presidente interino, Michel Temer, na tarde desta terça-feira, 29. No entanto, disse que a pauta do encontro era outra.