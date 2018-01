Cúpula da PF começa a preparar prisão de Lula

Coluna do Estadão

A Polícia Federal começa a se preparar para o momento em que terá que cumprir a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula. Na alta cúpula da PF há preocupação sobre como proceder. Buscá-lo em casa de camburão teria a mesma repercussão de quando foi conduzido coercitivamente. Uma ideia é combinar com os advogados para que ele se apresente no local onde irá cumprir a pena. Se não houver acordo com a defesa, como Lula não tem direito a prisão especial, uma vez que não tem curso superior, a polícia pedirá ao juiz que especifique não só o local, mas para quem deve entregá-lo.

Bom pra todos. Delegados dizem que a prisão de Lula tem que ser bem articulada para garantir a segurança do petista e também dos policiais. A partir do momento em que o juiz determinar o cumprimento da pena, a PF já está autorizada a buscá-lo.

Efetivo próprio. A alta cúpula da PF levanta questionamentos sobre o que será feito dos oito assessores a que Lula tem direito como ex-presidente, principalmente porque quatro deles atuam como seguranças.

De novo. Com a possibilidade de Lula ser impedido de disputar a eleição, o PPS quer voltar a convencer o apresentador Luciano Huck a concorrer ao Planalto. Interlocutores da legenda avaliam que, com o ex-presidente fora do páreo, o 2º turno ficaria entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro.

Depende dele. Pesquisas encomendadas por dois partidos políticos indicam que Huck seria o principal beneficiário da saída de Lula da eleição. Ele herdaria o voto popular, não o ideológico. Chega a 15% sem Lula na disputa.

Beirada. O tucano Geraldo Alckmin e o demista Rodrigo Maia também riem à toa com a possível saída de Lula da corrida presidencial, caso seja impedido de disputar. São beneficiados pela divisão da esquerda.

Esqueceram de mim. A credencial do ministro Henrique Meirelles (Fazenda) não dava acesso às áreas mais exclusivas do Fórum Econômico, em Davos.

Geladeira. O erro custou ao ministro aguardar do lado de fora até que uma nova credencial fosse emitida com as devidas desculpas dos organizadores. Meirelles não se estressou.

Toda sua. O jantar dos ministros Alexandre Baldy (Cidades) e Carlos Marun (Segov) com Valdemar Costa Neto, dono do PR, terça, selou a indicação de Márcio Galvão Fonseca para a Secretaria de Saneamento. Em troca, o PR dará 27 dos 37 votos na Previdência.

Vai ter briga. A troca implica em tirar a secretaria das mãos do MDB, que promete reagir. O cargo é ocupado por Henrique Pires.

Me esquece. Em 2016, o PTN, então partido de Baldy, exonerou Pires da chefia da Funasa.

CLICK. Após o julgamento do ex-presidente Lula, o governador do Ceará, Camilo Santana (à dir), embarcou para São Paulo para participar da reunião da Executiva do PT.

Dividido. O governo aposta que haverá um racha no plenário do Supremo na decisão sobre a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O placar deve ficar em 5 a 5, levando a decisão para a presidente da Corte, Cármen Lúcia.

Tempero. Um ministro estuda ampliar o debate e levantar a tese de que, se ficar caracterizado que a posse é em razão de troca de votos para a reforma da Previdência, ela não poderia ocupar o cargo. Cristiane é filiada ao PTB, que vai insistir na nomeação dela.

PRONTO, FALEI!

“O Lula conseguiu escapar do Mensalão, mas veio a Lava Jato para juntar todo o bando de novo”, DO PRESIDENTE NACIONAL DO PTB, ROBERTO JEFFERSON, sobre a condenação de Lula ontem a 12 anos e um mês de prisão.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E LEONEL ROCHA. COLABOROU ISADORA PERON