Cunha vai confirmar que conhece lobista

Eduardo Cunha disse a interlocutores que vai desmentir versão do lobista João Henriques, ligado ao PMDB, de que os dois não se conhecem. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro em setembro, Henriques disse: “Eu não conheço o Eduardo Cunha”. E contou que sua relação no partido era com o ex-deputado Fernando Diniz, já falecido, e depois com o filho dele, Felipi Diniz. A disposição de Cunha vai reforçar versão do executivo da Odebrecht Marcio Faria. Ele relatou em delação premiada reunião da qual participaram o presidente Michel Temer, Cunha e Henriques para pedir dinheiro da empresa ao PMDB.

