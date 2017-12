O presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), decidiu que não irá ao Conselho de Ética para acompanhar a sessão desta terça-feira, 14. A expectativa é de que, daqui a pouco, comece a votação do parecer que pede a cassação do peemedebista. Cunha não explicou os motivos para não ir. Até meia hora atrás ele ainda estava em dúvida se acompanharia ou não in loco a reunião.

