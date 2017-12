Coluna do Estadão

Eduardo Cunha disse a interlocutores que o visitaram, depois da apresentação do relatório que pede sua cassação, que está apreensivo. Apesar disso, garante que não se surpreendeu com o teor do documento apresentado.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao