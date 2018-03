Crivella faz aceno à João Doria enquanto Alckmin corteja Márcio Lacerda

O prefeito eleito do Rio, Marcelo Crivella, surpreendeu João Doria com um discurso caloroso a seu favor no encontro dos prefeitos eleitos, em Campinas. Tucanos experientes viram no gesto uma tentativa de aproximação.

Cada vez mais se movimentando nacionalmente, Geraldo Alckmin aproveitou o evento para ampliar a aproximação com o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, ex-aliado de Aécio Neves.



