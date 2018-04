Temer tentou três vezes encontro com Renan Calheiros

Antes de se encontrar com o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), ontem, o presidente Michel Temer havia tentado, na noite anterior, falar com ele três vezes. Renan pediu que a secretária dissesse que não estava. Na terceira ligação, Temer deixou recado o chamando para o encontro. O senador aceitou o convite para não queimar de vez as pontes com o governo que representa. Ele já havia subido o tom ao dizer que Eduardo Cunha está mandando mais que o presidente. Na bancada de seu partido, Renan não está sozinho nas críticas ao Planalto.

No encontro com Renan Calheiros, Temer pediu que ele atue para acalmar os ânimos no partido, a fim de evitar que mais deputados assinem a carta de Carlos Marun, que pede para tirar denunciados da cúpula da legenda.

