Críticas de Pedro Tobias à Assembleia geram reações de colegas

A entrevista do deputado estadual Pedro Tobias à Coluna, criticando a atuação da Assembleia Legislativa de São Paulo, irritou seus colegas.

O experiente deputado Campos Machado (PTB) afirmou que Tobias prestou “desserviço à Assembleia”. O líder da bancada petista, Zico Prado, criticou o tucano, que preside o partido em São Paulo: “Tem muitos debates que o próprio PSDB não deixa acontecer”, diz.

Já João Paulo Rillo, ex-líder do PT na Alesp, concorda que a os deputados abriram mão de legislar, mas culpa o governo Alckmin por controlar a casa. “Alckmin, tem insistido em reduzir a Assembleia a um papel secundário”, disse

A entrevista dada por Pedro Tobias ainda gerou uma cena rara no plenário: o PSOL concordando, ao menos em partes, com o PSDB. “Concordei 99%”, disse o deputado Carlos Giannazi. “Ele esqueceu de dizer que a Assembleia se comporta desse maneira por causa do controle do Alckmin. Tem gente que acha que a Alesp é uma extensão de lazer do Parque do Ibirapuera. Ela não legisla, não discute e não fiscaliza o poder executivo”, completou o parlamentar.

