O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) decidiu pedir quatro meses de licença do mandato para começar uma caravana pelo país como pré-candidato à Presidência da República. Com dificuldades para ser escolhido pelo seu partido para concorrer ao Planalto, o parlamentar resolveu aceitar os convites para palestras e seminários em vários Estados. O senador começa sua licença em dezembro. No seu lugar assume a vaga o suplente Valmir Lacerda, do PT.