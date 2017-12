Crise na Câmara une governo e oposição

Uma reunião inesperada aconteceu no início da noite de quarta-feira, 8, na Liderança da Minoria na Câmara. Líderes de DEM, PPS e PSDB sentaram-se à mesa com representantes de PT, PC do B e Rede para discutir a “crise institucional da Câmara”.

Participantes do encontro negam ter discutido nomes para a sucessão de Eduardo Cunha. Afirmam que a pauta passou pela situação do presidente afastado da Câmara no Conselho de Ética e pela possibilidade de se decretar a vacância do cargo, ocupado interinamente pelo primeiro vice-presidente, Waldir Maranhão (PP-MA).

Maranhão, no entanto, não consegue ficar muito tempo sentado na cadeira de presidente. Ontem, tentou presidir uma sessão, mas teve que, mais uma vez, se retirar sob protestos.