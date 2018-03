Crise amplia espaço de Moreira Franco no governo de Michel Temer

Com os seus dois principais interlocutores, Geddel Vieira Lima e Eliseu Padilha, atingidos pelas denúncias do ex-ministro Marcelo Calero, o presidente Michel Temer se aproximou ainda mais do secretário Moreira Franco. Os dois já se falam com frequência, mas, desde que a crise estourou, intensificaram as conversas. No Planalto, a ordem para Padilha é submergir, mas poucos apostam que sobreviva na Casa Civil quando vierem à tona gravações feitas por Calero, que comprovariam que atuou para interferir na decisão a favor de Geddel.

