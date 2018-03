Criminalistas farão manifesto com críticas ao pacote de medidas contra corrupção

Criminalistas preparam um manifesto falado sobre o pacote de dez medidas contra corrupção enviado ao Congresso pelo Ministério Público. Três advogados com histórico de clientes envolvidos na Lava Jato irão discutir as medidas em evento organizado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) no próximo dia 21: Miguel Pereira Neto, coordenador do debate, Antônio Mariz de Oliveira e Alberto Toron. Devem sobrar críticas a pontos do pacote como o teste de integridade e o que consideram uma inversão do ônus da prova nos crimes de enriquecimento ilícito.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao