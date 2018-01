CPMI da JBS marca depoimento de Janot

O presidente da CPMI que investiga a delação premiada dos donos do grupo JBS com o Ministério Público da União, Ataídes Oliveira (PSDB-TO), marcou para o dia 6 de dezembro o depoimento do ex-Procurador Geral da República Rodrigo Janot. O objetivo é pedir esclarecimentos ao ex-chefe da PGR sobre a negociação feita com os empresários Joesley e Wesley Batista que resultou na gravação de uma conversa dos donos da empresa com o presidente Michel Temer.

O convite a Janot foi aprovado pela comissão no dia 21 de novembro e a data da sessão está marcada para o dia 6 de dezembro. Mas o ex-procurador não é obrigado a comparecer, pois não se trata de convocação. A marcação da participação dele não foi feita em comum acordo entre o senador e o ex chefe do MPF.