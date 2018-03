Coluna do Estadão

A iniciativa da deputada Cristiane Brasil de recolher assinaturas na Câmara e no Senado para a criação da CPI mista da UNE esbarrou na indisposição das duas presidências.

Na Câmara, Rodrigo Maia não quer se indispor com PT e PCdoB, partidos aliados à UNE, e, no Senado, Renan Calheiros já está com agenda fechada até fevereiro, quando deixa a presidência.

