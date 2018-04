Cotado para ser o novo ministro de Relações Exteriores, o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) está neste momento com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Aloysio deve ser indicado ainda hoje para a cadeira deixada por José Serra (PSDB-SP), que pediu demissão alegando problemas de saúde. (Andreza Matais e Naira Trindade)