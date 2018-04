“Seria a materialização da nossa visão política no debate de 2018”, diz o coordenador do MBL, Renan Santos, sobre o apoio ao nome do prefeito de São Paulo, João Doria, para disputa presidencial de 2018.

