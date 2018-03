Coluna do Estadão

A poucos dias da chegada do presidente da Argentina, Mauricio Macri, ao Brasil, seguem complicadas as conversas entre os dois países em torno do setor automotivo.

Os produtos automotivos representam metade do comércio entre Brasil e Argentina.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao