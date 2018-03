Controle de manifestação em frente ao Congresso segue truculenta

A tentativa de controlar a manifestação no gramado do Congresso Nacional segue truculenta. A Polícia Legislativa tenta conter o grupo, que pede Eleições Diretas Já, Fora Temer e a derrubada da votação da PEC do Teto dos Gastos, apreciada no Senado. Os manifestantes viraram de cabeça para baixo um carro que estava estacionado à rampa do Congresso. A Polícia Legislativa joga gás de pimenta e bombas nos manifestantes. O gramado está sendo liberado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Legislativa conseguiu liberar o gramado. Os manifestantes estão mais a frente, no gramado da Esplanada dos Ministérios. (Naira Trindade)