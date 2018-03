Contra juros dos fundos constitucionais, Fernando Bezerra consegue apoio de Tasso Jereissati

Coluna do Estadão

O senador Fernando Bezerra (PE), líder do PSB, conseguiu apoio do senador tucano Tasso Jereissati (CE) para convencer o governo a reduzir taxa de juros dos fundos constitucionais do Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, presidida por Tasso, Bezerra foi duro. “Não podemos nos calar, temos de aumentar a pressão para que se convoque uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional para definir a questão”, cobrou.

