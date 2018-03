Após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciar a retirada de pauta da urgência do projeto de lei do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que inviabiliza o funcionamento do Uber, os taxistas desceram o gramado e impediram o acesso de carros à chapelaria do Congresso. Maia vai criar um grupo de trabalho para discutir o texto em 30 dias. Ele defendeu que é preciso criar uma regra que harmonize a relação entre Uber e táxi. (Naira Trindade)