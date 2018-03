Coluna do Estadão

Antonio Campos (PSB), irmão do ex-governador Eduardo Campos, se reúne hoje com Ciro Gomes, em Fortaleza. É um movimento contra a viúva de Campos, Renata, que nutre antipatia do pedetista.

