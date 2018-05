A Câmara reservou o modesto plenário 11, com capacidade para apenas 80 pessoas, para ouvir o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, delator do presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Jornalistas que estavam de pé foram expulsos da sala. Enquanto isso, o plenário 1, com 150 lugares, estava vazio. A sala maior foi palco da comissão de impeachment da presidente Dilma Rousseff.