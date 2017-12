Conselho de Ética adia sessão que escolheria relator para caso Lindberg Farias

O presidente do Conselho de Ética, João Alberto (PMDB-MA), adiou para o dia 29 de agosto a sessão que vai escolher o relator para o processo contra o senador Lindberg Farias (PT-RJ). O colegiado se reuniria amanhã, terça, mas o presidente pediu a alteração na data. João Alberto não esconde o constrangimento pela atitude do colega e o sentimento de punição para dar o exemplo aos demais. “O sentimento maior é pela advertência, mas a punição depende pode do comportamento dele”, diz João Alberto.

