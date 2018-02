Conselho da Norte Energia barra indicação política para presidência

O conselho de administração da Norte Energia, empresa de capital misto que administra a usina de Belo Monte, barrou a indicação da engenheira Aracilba Rocha para presidência da companhia. Ela foi indicada por deputados e senadores da Paraíba.

Os acionistas privados da companhia justificaram que Aracilba tem ligações com Henry Hoyer, ex-assessor do ex-senador Ney Suassuna e apontado pela Lava Jato como segundo operador do PP no esquema na Petrobrás.

Em 2005, quando ela assumiu o comando de uma diretoria na Eletrobrás, Hoyer teria promovido um jantar para Aracilba. A engenheira nega que conheça Hoyer ou que tenha participado desse jantar, embora seja próxima do ex-senador Ney Suassuna. (Igor Gadelha)

