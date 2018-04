Congresso barganha com MPF por anistia

Uma das alternativas em estudo no Congresso para livrar parlamentares da acusação de uso de caixa 2 passa por oferecer ao Ministério Público Federal a aprovação do pacote das dez medidas contra a corrupção em troca do apoio da instituição à anistia. Segundo um parlamentar da alta cúpula do Senado, é preciso haver um entendimento. “Só o Congresso sairá prejudicado? Se quiserem discutir as dez medidas terão que dar uma contrapartida”, avisou. No Senado, há um pedido de urgência para votar o pacote do MPF, que está parado na Câmara.

