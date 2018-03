Confundido com Eliseu Padilha, Alexandre Padilha leva bronca na rua

Alexandre Padilha, secretário municipal de saúde de São Paulo, contou em seu perfil no Twitter que foi confundido na rua por outro Padilha: Eliseu, ministro da Casa Civil do governo Michel Temer.

“Ontem, me me vem uma senhora na rua e diz: ‘seu Padilha, o senhor não estava aqui com o Haddad? Por que botaram o senhor com Temer e esse Geddel?'”, contou. O secretário ainda completou: “Tô ferrado”.

Eliseu Padilha também está envolvido na confusão que levou à saída de Geddel Vieira Lima do governo. Em nota, o ministro afirmou que conversou com o ex-titular da Cultura, Marcelo Calero, sobre o licenciamento para a construção do edifício no qual Geddel comprou um apartamento.