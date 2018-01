Confira a íntegra dos pedidos de ajuda do governo de Roraima nos presídios

A governadora de Roraima, Suely Campos, tem pedido ajuda ao governo federal para controlar os presídios no Estado desde de fevereiro de 2015. De lá para cá, foram quatro ofícios: dois endereçados ao então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e dois ao hoje titular da pasta, Alexandre de Moraes. O atual ministro respondeu em 26 de dezembro do ano passado, informando que “apesar do reconhecimento da importância do pedido de Vossa Excelência, infelizmente, por ora, não poderemos atender ao seu pleito”. Confira na íntegra os documentos: