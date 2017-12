Comissão do Senado manda abrir sigilo de cartão corporativo da Presidência

Coluna do Estadão

A Comissão de Transparência e Gestão do Senado aprovou ontem proposta do senador Ronaldo Caiado abrindo o sigilo do cartão corporativo da Presidência da República. Hoje, nenhum desses gastos é publico e o cartão paga despesas pessoais dos presidentes, seja lá quais forem.

O projeto só vale para presidentes que estiverem no poder ou entrarem depois da aprovação da proposta. Ou seja, nada de Lula ou Dilma Rousseff. A menos que ela reassuma o mandato.

