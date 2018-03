Coluna do Estadão

Ministros do STF foram informados de que um comitê de ética da FGV vai analisar as circunstâncias de uma pesquisa que culpa a Corte pela não condenação de políticos com prerrogativa de foro. Os dados vêm sendo contestados por Gilmar Mendes.

