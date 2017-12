Com medo de migração em massa, Exército controla fronteira com Venezuela

O Exército realiza ação de controle de fronteiras nas cidades de Normandia e Uiramutã, em Roraima, próximas da Guiana e da divisa com a Venezuela.

A operação Ágata serve para mostrar músculo sem bater diretamente no vizinho sensível. A ação é feita do lado da Guiana, mas a distância máxima da Venezuela é de apenas 180 quilômetros. Um temor no Planalto é que, com a crise, venezuelanos migrem em massa para o Brasil.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao