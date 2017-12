Com Dilma no foco da Lava Jato, governo Temer espera semana de refresco

Coluna do Estadão

Os governistas apostam que devem conseguir uma semana mais favorável para dar ritmo as suas ações sem apanhar tanto.

A avaliação é que a presidente afastada Dilma Rousseff é quem estará na berlinda por conta das acusações sofridas em delações dos executivos de empreiteiras investigadas na Lava Jato. Para eles, Dilma e seus aliados terão que assumir uma postura mais defensiva para tentar explicar as acusações.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao