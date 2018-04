Com ex-chefe de gabinete investigado, Sérgio Souza tem indicação para comissão ameaçada

A indicação do deputado Sérgio Souza (PMDB-PR) para a presidência da Comissão de Agricultura subiu no telhado. Entre os investigados na Operação Carne Fraca está Ronaldo Troncha, chefe de gabinete de Souza de abril de 2015 a agosto de 2016.

Outro lado. Sérgio Souza disse à Coluna defender às investigações, inclusive sobre o ex-funcionário, qual alega que, de acordo com as investigações, é acusado de receber quantia entre 2009 e 2011, momento anterior ao que trabalhou no gabinete de Souza.

