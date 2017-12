O senador Fernando Collor deve ocupar a vaga de Magno Malta na Comissão do Impeachment do Senado. Malta vai para a vaga de Rose de Freitas, que renunciou ao posto depois que virou líder do governo no Congresso.

