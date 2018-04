CNJ adia julgamento de pedido para punir Moro

Coluna do Estadão

Está na pauta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) hoje pedido de PT, PSB e PCdoB para que o juiz Sérgio Moro seja punido por ter autorizado a divulgação de interceptação telefônica de conversa entre Lula e Dilma. Se for punido, Moro pode sofrer desde advertência, censura, remoção compulsória, aposentadoria compulsória até exoneração do cargo.

O deputado Wadih Damous (PT-RJ), um dos autores da ação, diz não acreditar que o caso será julgado hoje. “Entra e sai da pauta direto. Quando completar dois anos eu vou mandar um bolo para a Cármen Lúcia”, ironiza, citando a presidente do Supremo e do CNJ.

A reunião foi adiada para o dia 24 de abril.

