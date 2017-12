Coluna do Estadão

Michel Temer recebeu líderes sindicais no Palácio do Jaburu. A Força Sindical e a União Geral dos Trabalhadores participaram da conversa. Cobrado a reduzir juros, Temer esboçou sorriso.

