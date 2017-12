Líder do PR na Câmara, Aelton Freitas diz que tratou de emendas com o “assessor especial do presidente Temer”, Sandro Mabel. Ele não tem cargo oficial. Planalto nega que terá.

Velho interlocutor do PMDB, Mabel tem despachado de dentro do Palácio do Planalto.

