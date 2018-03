CLICK: Schneider posta foto antiga para reforçar posição em embate com Holiday

Coluna do Estadão

O secretário de Educação de São Paulo, Alexandre Schneider, postou foto antiga para reforçar posição no embate com o vereador Fernando Holiday: “As últimas duas semanas me trouxeram de volta a certeza de que esse rapaz da foto ainda está por aqui. E continuará até o último dia em que eu ocupar uma função pública”, escreveu.

Confira na íntegra o post de Schneider:

“Já tive cabelos negros.

Se a Páscoa é renascimento, a foto, enviada por um amigo, veio em boa hora. À época, deixei o emprego em um banco de investimentos para trabalhar na equipe do então governador Mário Covas, convidado por professores da escola em que me graduei, a FGV. Tempos difíceis como os atuais: o estado estava quebrado.

Aprendi muito com Covas, sua equipe e esse senhor da foto, o professor Antonio Angarita. Respeito ao dinheiro público, à liberdade de expressão, à democracia. A compreensão de que divergir não é pecado: vi passarem por lá opositores de Covas à direita e à esquerda. E a certeza de que há valores que devem ser partilhados por verdadeiros democratas.

As últimas duas semanas me trouxeram de volta a certeza de que esse rapaz da foto ainda está por aqui. E continuará até o último dia em que eu ocupar uma função pública. Obrigado a todos pelo apoio nesses dias. Me lembraram que as boas causas têm o poder de aglutinar até mesmo quem se coloca em campos opostos. E que os princípios só nos valem quando precisam ser utilizados. Boa Páscoa!”

