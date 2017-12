Coluna do Estadão

A mulher do juiz Sérgio Moro, advogada Rosângela Wolff Moro (de branco), acompanhou a sessão do Supremo Tribunal Federal, na tarde de quinta-feira. Procuradora da Federação Nacional das APAES, ela foi ao STF acompanhar uma ação sobre direitos de pessoas com deficiência que estava na pauta.

