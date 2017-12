Coluna do Estadão

Mulher de Eduardo Cunha e investigada na Lava Jato, Cláudia Cruz passeia em frente à loja da grife Gucci no shopping mais sofisticado de Brasília. Ela é acusada de operar contas secretas na Suíça abastecidas com propina proveniente de contratos da Petrobrás.

