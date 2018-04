Ao lado de Ciro Gomes, o ministro Napoleão Nunes (dir.) recebeu a mais alta condecoração do Ceará, a Medalha Abolição. Ele já sinalizou que vai pedir vista do processo que pode cassar o mandato de Michel Temer no TSE, o que irá atrasar o julgamento.

