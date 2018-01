CLICK: Ministro Dias Toffoli se encontra com Heráclito em restaurante de SP

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, encontrou ontem com o deputado federal Heráclito Fortes (PSB-PI) e o Secretário da Casa Civil do governo Alckmin, Samuel Moreira, no restaurante Santo Colomba, em São Paulo. Fortes, o “Boca Mole” da lista da Odebrecht, diz que foi coincidência e que só falaram de “amenidades”.

Segundo o deputado, os dois políticos já estavam na sobremesa quando o ministro entrou sozinho no restaurante e aceitou o convite para se juntar a eles. O ministro confirmou o relato.

“Não almocei com ele não. Só encontrei por coincidência e conversei um pouco com ele”, disse Toffoli.

Heráclito é um dos nomes da “lista do Fachin”, que inclui 98 alvos de inquéritos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com base nas delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht.

O deputado foi citado pelos ex-executivos da empreiteira Cláudio Melo Filho e José de Carvalho Filho que disseram ter repassado para a campanha dele ao Senado, em 2010, R$ 200 mil de caixa dois. Sobre o assunto, o deputado já disse que as menções ao seu nome não envolvem pagamento de propina e negou ter recebido caixa dois.