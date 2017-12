Coluna do Estadão

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e a jurista Janaina Paschoal em reunião da Comissão Especial do Impeachment no Senado. As adversárias escolheram a mesma cor.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao