Em uma semana nada tranquila nem favorável em Brasília, políticos deram largada aos festejos juninos. Depois da senadora Kátia Abreu, é o deputado Heráclito Fortes quem forma quadrilha, amanhã à noite, em sua casa. Ele é um dos citados na delação de Sérgio Machado, ex-transpetro, acusado de receber propina.

